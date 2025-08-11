«Челси» готов включить Нкунку в сделку по Симонсу. «Лейпцигу» нужна замена Шешко

«Челси» уже согласовал контракт с Симонсом, за которого «РБ Лейпциг» требует около 70 млн евро. «Синие» оценивают Нкунку в 46 млн. Таким образом, «Челси» придется доплатить за Симонса примерно 24 млн.
Нкунку уже выступал за «Лейпциг» с 2019 по 2023 год, после чего перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 60 млн евро.
