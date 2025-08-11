«У “Динамо”, как и у “Спартака”, абсолютно ничего не ладится. Так что Карпин сейчас за голову хватается. Ну, а “Сочи” вообще по игре в этом матче особо ничем не запомнился. Просто во втором тайме динамовцы подустали в обороне, и сочинцы забили.
В целом же «Сочи» выглядит явным аутсайдером. Я бы сказал, что мальчики для битья. Конечно, удивляет, что «Динамо» у такой команды не смогло выиграть. Но Карпин не так давно возглавил «Динамо» и пока строит игру. Так что еще рановато, наверное, чего‑то ждать, но игры особо нет", — сказал бывший защитник ЦСКА.