Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
П1
1.75
X
3.76
П2
4.90
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
П1
3.55
X
3.10
П2
2.38
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2

«Сочи» выглядит явным аутсайдером. Мальчики для битья". Пономарев о 15-м месте южан

В воскресенье «барсы» сыграли дома вничью с «Динамо» (1:1) и после 4 туров с 1 очком занимают 15-е место в таблице.

Источник: Спортс"

«У “Динамо”, как и у “Спартака”, абсолютно ничего не ладится. Так что Карпин сейчас за голову хватается. Ну, а “Сочи” вообще по игре в этом матче особо ничем не запомнился. Просто во втором тайме динамовцы подустали в обороне, и сочинцы забили.

В целом же «Сочи» выглядит явным аутсайдером. Я бы сказал, что мальчики для битья. Конечно, удивляет, что «Динамо» у такой команды не смогло выиграть. Но Карпин не так давно возглавил «Динамо» и пока строит игру. Так что еще рановато, наверное, чего‑то ждать, но игры особо нет", — сказал бывший защитник ЦСКА.