Маскерано об 1:4 без Месси: «Если “Интер Майами” хочет бороться за титул, так играть нельзя. “Орландо” полностью переигрывал нас с первой до последней минуты»

Такое поражение заставляет нас думать, что если мы реально хотим бороться [за титул], то так играть нельзя. Извините, но так дело не пойдет. Понятно, что я за все в ответе, но говорить особо нечего. На поле была только одна команда«, — сказал тренер “Интер Майами”.