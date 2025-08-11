Ричмонд
Маскерано об 1:4 без Месси: «Если “Интер Майами” хочет бороться за титул, так играть нельзя. “Орландо” полностью переигрывал нас с первой до последней минуты»

Лионель Месси не сыграл за флоридцев из-за травмы.

Источник: Спортс"

"Сегодня нам нет оправданий. Футбол — это тактика, организованность, талант, но соперник был лучше и в ситуациях один в один. А у нас сегодня не было жажды победы и желания не проиграть.

Мне очень обидно, ведь в футболе, скажем так, можно проиграть, а можно быть переигранным, но сегодня, думаю, мы не сыграли с должной интенсивностью.

В футболе все просто, но иногда мы делаем его сложнее. Когда не играешь на сто процентов, можешь проиграть любому сопернику, и сегодня на поле была одна команда — «Орландо», который полностью переигрывал нас с первой до последней минуты.

Такое поражение заставляет нас думать, что если мы реально хотим бороться [за титул], то так играть нельзя. Извините, но так дело не пойдет. Понятно, что я за все в ответе, но говорить особо нечего. На поле была только одна команда«, — сказал тренер “Интер Майами”.