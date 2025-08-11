Мората и «Галатасарай» расторгли аренду. Турки получат 5 млн евро от «Милана», форварда купит «Комо»

Также утверждается, что Мората отказался от суммы около 650 тысяч евро.
Ранее стало известно, что «Комо» купит испанца у «Милана» за 12 млн.
В чемпионате Турции за полгода Мората провел 12 игр и забил 6 голов. Подробнее его статистика — здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше