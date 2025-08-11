Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
4.92
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Мората и «Галатасарай» расторгли аренду. Турки получат 5 млн евро от «Милана», форварда купит «Комо»

Стамбульский клуб сообщил, что решение принято по взаимному согласию сторон, в том числе с «Миланом», который выплатит компенсацию в размере 5 млн евро — срок аренды 32-летнего форварда истекал 20 января 2026 года.

Источник: Спортс"

Также утверждается, что Мората отказался от суммы около 650 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Комо» купит испанца у «Милана» за 12 млн.

В чемпионате Турции за полгода Мората провел 12 игр и забил 6 голов. Подробнее его статистика — здесь.

