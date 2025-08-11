Ричмонд
«Дзюба — очень умный нападающий. Два-три года еще может поиграть на высоком уровне». Сулейманов о 36-летнем игроке «Акрона»

В 4 матчах текущего сезона РПЛ на счету 36-летнего форварда «Акрона» 2 гола и 2 ассиста.

Источник: Спортс"

"Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артем грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но все, что связано с действиями в штрафной — здорово.

Это фантастический человек и игрок. Два-три года он еще может поиграть на высоком уровне«, — сказал нападающий “Ростова”.

ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
