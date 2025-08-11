«Дзюба — очень умный нападающий. Два-три года еще может поиграть на высоком уровне». Сулейманов о 36-летнем игроке «Акрона»

"Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артем грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но все, что связано с действиями в штрафной — здорово.
Это фантастический человек и игрок. Два-три года он еще может поиграть на высоком уровне«, — сказал нападающий “Ростова”.
