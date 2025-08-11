За всю свою карьеру я просил об этом лишь несколько раз, но с радостью поменяюсь сам, если меня попросят«, — сказал нападающий “Баварии” и сборной Англии.
Кейн об обмене футболками: «Просил об этом Руни, Роналду и Месси — майку Лионеля так и не получил. С радостью поменяюсь, если меня попросят»
"Если кто-то попросит меня поменяться, я обязательно это сделаю. За свою карьеру я просил только нескольких игроков. Уэйна Руни, Криштиану Роналду и Месси. Я менялся с Руни и Роналду, но [футболку] Месси так и не получил.