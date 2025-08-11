Уэс Браун: «Ямаль — талант схожего с Месси и Роналду уровня. Но и Рэшфорд выглядит круто, он захочет показать всем в “Барсе” и себе тоже, на что он способен»

Маркус выглядит круто. Я всегда буду следить за Рэшфордом, где бы он ни был, но он выглядит круто. Он тоже выходит в стартовом составе. Будет интересно посмотреть. Он хороший игрок. Маркусу нужно сосредоточиться и по-настоящему проявить себя в «Барсе». Да, в этом году за ним будут пристально следить, и, надеюсь, он сконцентрирован.