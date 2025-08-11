Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
12.08
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинское и юридическое страхование (Mundo Deportivo)

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) направила в УЕФА запрос о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Игра 17-го тура Ла Лиги запланирована на 20 декабря.

Источник: Спортс"

По данным Mundo Deportivo, ни один из капитанов клубов Ла Лиги не знал о планах проведения матча в США. При этом игроки не возражают против переноса игры, но запросили более подробную информацию. В частности, футболистов интересует принцип выбора матча «Вильярреал» — «Барселона», а также количество планируемых за границей матчей чемпионата в будущем.

Еще один вопрос касается соблюдения коллективного соглашения между работодателями и профсоюзом. Так, статья 8 устанавливает максимальную продолжительность тренировочного сбора перед выездным матчем в 72 часа, включая время в дороге. Также, согласно статье 9, футболисты «должны отдыхать не менее полутора дней в неделю, из которых по крайней мере один должен быть непрерывным».

Также капитаны команд Ла Лиги запросили информацию о температуре воздуха в Майами в предполагаемое время проведения матча, а также о ключевых вопросах, связанных с медицинским и юридическим страхованием. Кроме того, игроки хотят узнать предполагаемый доход от телевизионных прав на матчи за рубежом.

Отмечается, что в случае отсутствия разъяснений футболисты могут выступить против переноса матча в США и дальнейшего проведения игр Ла Лиги за границей.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше