Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинское и юридическое страхование (Mundo Deportivo)

По данным Mundo Deportivo, ни один из капитанов клубов Ла Лиги не знал о планах проведения матча в США. При этом игроки не возражают против переноса игры, но запросили более подробную информацию. В частности, футболистов интересует принцип выбора матча «Вильярреал» — «Барселона», а также количество планируемых за границей матчей чемпионата в будущем.