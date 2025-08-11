Ричмонд
«Ливерпуль» хочет подписать центрального защитника до конца трансферного окна. Клуб рассматривает Леони из «Пармы» и Гехи (Бен Джейкобс)

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что мерсисайдцы рассматривают игроков в возрасте от 18 до 22 лет, в настоящий момент всерьез рассматривается подписание защитника «Пармы» Джованни Леони. Также «Ливерпуль» интересуется Марком Гехи из «Кристал Пэлас», считая 25-летнего футболиста хорошей опцией на трансферном рынке.

Источник: Спортс"

Отмечается, что трансфер Гехи возможен, если «Кристал Пэлас» согласится продать защитника менее чем за 40 млн фунтов. Кроме того, на решение игрока может повлиять высокая конкуренция в «Ливерпуле» в год перед чемпионатом мира.

«Пэлас» хочет продать Гехи сейчас, поскольку он не намерен продлевать контракт, истекающий следующим летом. Однако сам футболист не настаивает на уходе из клуба и готов уйти лишь при подходящей возможности.

ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
