Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы “МЮ”, опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня — демонстрация серьезных намерений»

— Какой вратарь! Пожалуй, один из лучших в мире. Он опытный и очень большой парень! С таким футболистом в команде все были бы очень довольны.
«МЮ» сделал очень многообещающие трансферы. Каждый болельщик с нетерпением ждет начала сезона. Если вы берете голкипера такого уровня — это демонстрация серьезных намерений.
— 26-летний Доннарумма — лучше как долгосрочный вариант для «Юнайтед», чем 32-летний Мартинес?
— В этом смысле, да, но Мартинес доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, это надо признать. Он также многого добился со сборной своей страны.
Доннарумма, учитывая его возраст, уже обладает опытом и доминирует в воротах. Он еще не выступал в АПЛ, но я почти уверен, что он говорил, что хочет играть здесь. Он хочет показать, на что он способен, где угодно.
Вратари — это другая порода. Он демонстрирует страсть и хочет играть за команду Премьер-лиги. Доннарумма усилил бы нашу команду, — сказал бывший защитник «МЮ» Браун.