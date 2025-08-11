Ричмонд
Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы “МЮ”, опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня — демонстрация серьезных намерений»

— Стал бы Доннарумма самым заметным приобретением для «Манчестер Юнайтед» в это позитивное трансферное окно?

Источник: Спортс"

— Какой вратарь! Пожалуй, один из лучших в мире. Он опытный и очень большой парень! С таким футболистом в команде все были бы очень довольны.

«МЮ» сделал очень многообещающие трансферы. Каждый болельщик с нетерпением ждет начала сезона. Если вы берете голкипера такого уровня — это демонстрация серьезных намерений.

— 26-летний Доннарумма — лучше как долгосрочный вариант для «Юнайтед», чем 32-летний Мартинес?

— В этом смысле, да, но Мартинес доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, это надо признать. Он также многого добился со сборной своей страны.

Доннарумма, учитывая его возраст, уже обладает опытом и доминирует в воротах. Он еще не выступал в АПЛ, но я почти уверен, что он говорил, что хочет играть здесь. Он хочет показать, на что он способен, где угодно.

Вратари — это другая порода. Он демонстрирует страсть и хочет играть за команду Премьер-лиги. Доннарумма усилил бы нашу команду, — сказал бывший защитник «МЮ» Браун.

ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
