Кривцов о «Краснодаре»: «Доказали себе в первую очередь, что можем выиграть РПЛ. Психология точно изменилась, выходить на поле стало приятнее»

— Конечно. Год назад мы еще не были чемпионами России. В раздевалке особо ничего не поменялось, появилось приятное чувство. Мы доказали в первую очередь сами себе, что можем выиграть чемпионат. Стало приятнее выходить на поле. Но сейчас уже никто про это не думает. Как начался новый сезон, все думают о предстоящих играх.