«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом

Вернувшийся в Серию А клуб арендовал 22-летнего итальянца с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.

Источник: Спортс"

«Милан» купил Терраччано у «Вероны» за 4,5+1 млн евро в январе 2024 года. Его подробная статистика выступлений — здесь.

Изображение: uscremonese.it.

