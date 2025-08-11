Ричмонд
Шешко назвал Ибрагимовича своим кумиром: «Я смотрел каждое видео с ним на ютубе. Златан потрясающий, мне нравится его игра и то, как он наслаждается футболом»

Шешко перешел в «МЮ» из «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.

Источник: Спортс"

"Он с детства был моим примером для подражания, я смотрел каждое видео с ним, которое мог найти на ютубе, потому что он просто потрясающий.

Мы разные по характеру. Но мне нравится наблюдать за ним, за тем, как он играет, как наслаждается футболом. Если вы любите футбол, то все получается. Думаю, это самое важное. Возможно, это тоже одна из причин, по которой он мне так нравится. Так что, может быть, было бы здорово когда-нибудь встретиться с ним. Он мой кумир. Конечно, я стараюсь что-то перенимать у него.

Также мне нравятся Робин ван Перси, Уэйн Руни, все эти игроки. Конечно, я тоже смотрел видео с их игрой. Они были великолепны, конечно, ими можно восхищаться, и я тоже постараюсь показать себя в лучшем свете и помочь команде, помочь клубу подняться как можно выше«, — сказал нападающий “Манчестер Юнайтед”.