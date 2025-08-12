Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала — все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на предстоящий сезон — стать еще лучше»

Я волновался две недели перед нашим матчем, когда мы играли в финале Кубка Франции, перед финалом Лиги чемпионов. У меня и моего штаба была только одна цель — подойти к игре расслабленно, чтобы нас не сбила с толку обстановка или сам момент игры, потому что мы, как и следовало ожидать, были окружены фанатами, стремящимися поддержать нас и придать сил. Когда чего-то в избытке, это плохо. Мы уже знали, что будем выкладываться более чем на 100%, и это плохо. Но я помню, как сказал игрокам: «Мы постараемся выложиться на 105%, а не на 120%, потому что в конечном итоге такая игра подавляет вас». Это особенные матчи, в которых напряжение может захлестнуть вас, и я думаю, что в этом отношении игроки блестяще справились.