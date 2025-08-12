Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала — все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на предстоящий сезон — стать еще лучше»

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны.

Источник: Спортс"

«В первых трех-четырех матчах [Лиги чемпионов] мы ходили по краю, хотя заслуживали гораздо больше очков. Ситуация начала ухудшаться, уверенность в себе упала. Все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Мы вплотную подошли к вопросу о том, что создавали моменты, но не забивали: “Почему бы не сосредоточиться на чем-то другом? Почему бы не сосредоточиться на поиске игрока, который лучше всего играет в штрафной?” После этого наша статистика изменилась, победы приходили сами собой, к нам автоматически возвращалась уверенность, и те же игроки и та же команда, которая могла победить, внезапно начала выигрывать с относительной легкостью.

Я волновался две недели перед нашим матчем, когда мы играли в финале Кубка Франции, перед финалом Лиги чемпионов. У меня и моего штаба была только одна цель — подойти к игре расслабленно, чтобы нас не сбила с толку обстановка или сам момент игры, потому что мы, как и следовало ожидать, были окружены фанатами, стремящимися поддержать нас и придать сил. Когда чего-то в избытке, это плохо. Мы уже знали, что будем выкладываться более чем на 100%, и это плохо. Но я помню, как сказал игрокам: «Мы постараемся выложиться на 105%, а не на 120%, потому что в конечном итоге такая игра подавляет вас». Это особенные матчи, в которых напряжение может захлестнуть вас, и я думаю, что в этом отношении игроки блестяще справились.

Цель на предстоящий сезон — стать еще лучше. Что касается титулов, то это будет сложнее. Но я думаю, что в футбольном плане иы будем совершенствоваться как команда, как в атаке, так и в обороне. Я верю, что мы все еще можем улучшить определенные аспекты игры. Что касается трофеев, мы хотим бороться за каждый из них. Конечно, мы верим, что сможем выиграть их все и снова повторить этот подвиг, что означало бы войти в историю, и это придает нам особую мотивацию«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.

13 августа «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок Европы. Игра пройдет на стадионе «Фриули» в Удине.