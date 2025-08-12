Фрей о Доннарумме вне заявки «ПСЖ» на Суперкубок: «Я шокирован. Джиджо — лучший вратарь мира, почему в нем сомневаются? В Англии он преуспеет, уверен»

Сообщалось, что Доннарумма интересен «МЮ» и «Челси».
«Я говорил с Джиджо, и он довольно спокоен, но я шокирован, потому что его подписывали с расчетом на участие в Лиге чемпионов. Он всегда демонстрировал свои качества и зарекомендовал себя как отличный вратарь, особенно в этом сезоне, когда “ПСЖ” выиграл Лигу чемпионов.
Недостатка в предложениях, безусловно, не будет, и ему необходимо проявить себя. Джиджо — лучший вратарь в мире. Поэтому ситуация так парадоксальна — почему в нем сомневаются? Я уверен, что он преуспеет в Англии«, — сказал бывший вратарь “Интера” и “Фиорентины” в интервью Sky Sport.
Доннарумма — мимо Суперкубка УЕФА, так решил «ПСЖ». Конфликт.