Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят “МЮ”, поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»

У нас был переходный период, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, у нас была с отрывом лучшая команда, и мы выиграли все трофеи. Но реальность такова, что мы не лучшие. Нужно справляться с давлением и играть так, как будто вы на детской площадке. Думаю, к этому мы и стремились последние 10 лет.