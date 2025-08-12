Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.89
П2
5.90
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят “МЮ”, поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»

"Ребята усердно работают, в команде царит отличная атмосфера. Мы хотим добиться успеха, мы делаем для этого все, что в наших силах. Мы понимаем, что в последнее время были недостаточно хороши и не так много дали нашим фанатам.

Источник: Спортс"

"Ребята усердно работают, в команде царит отличная атмосфера. Мы хотим добиться успеха, мы делаем для этого все, что в наших силах. Мы понимаем, что в последнее время были недостаточно хороши и не так много дали нашим фанатам. Я чувствую, что это почти как новый старт, и надеюсь, что этот старт будет хорошим.

У нас был переходный период, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, у нас была с отрывом лучшая команда, и мы выиграли все трофеи. Но реальность такова, что мы не лучшие. Нужно справляться с давлением и играть так, как будто вы на детской площадке. Думаю, к этому мы и стремились последние 10 лет.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» находится под более пристальным вниманием лишь потому, что все многие в стране ненавидят его — это просто факт«, — сказал защитник “МЮ” в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше