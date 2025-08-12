Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing: «Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов»

«Переход с футбольного поля в бальный зал — это, конечно, не то, что я делал раньше, но я с нетерпением жду возможности принять участие в этом забавном испытании! Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов», — сказал Хасселбайнк.
Джимми Флойд стал четвертой звездой в новом сезоне шоу, которое стартует в сентябре. До него было подтверждено участие в проекте актера Дэнни Дайера («Чисто английское убийство», «Костолом», «Фабрика футбола»), актрисы Алексы Кингстон («Доктор Кто», «Скорая помощь») и бывшего спринтера и участника шоу на выносливость «Гладиаторы» Харри Эйкинса-Эрити.
Фото: bbc.com.