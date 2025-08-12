«Челси» активизировал переговоры с «МЮ» о трансфере Гарначо

Узнать больше по теме

ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году

ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.