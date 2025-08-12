«Не вижу у “Зенита” игрового стиля — надежда на качество игроков, что бразильцы решат эпизоды. Сейчас это не работает, узнаваемой игры нет». Горшков о команде

— Такой старт «Зенита», конечно, стал неожиданностью. Обычно они резво начинали, выдавали победные серии. Сейчас вроде и приобретения сделали, и состав хороший. Чего-то не хватает.
Я не вижу у «Зенита» игрового стиля, почерка. Вся надежда на индивидуальные качества игроков, на то, что бразильцы своим мастерством решат эпизоды.
Раньше это часто происходило. Сейчас не работает. И нет какой-то узнаваемой игры.
— В матче с «Ахматом» у «Зенита» почти не было моментов — это соперник так постарался?
— «Ахмату» надо отдать должное — Черчесов здорово замотивировал игроков. Они выдали лучший матч с начала сезона против «Зенита». В Грозном вообще сложно брать очки.
Но петербуржцам надо быстрее играть. Быстрее доставлять мяч атакующим игрокам, они должны больше брать игру на себя, рисковать. И нужны командные взаимодействия, которых пока не видно.
— Что делать?
— Работать, оттачивать взаимодействия на тренировках.
Тренерам «Зенита» нужно посмотреть на мотивацию игроков, особенно легионеров. Их сейчас сильно критикуют. Это и понятно. С иностранцев — особый спрос.
Когда «Зенит» выигрывал с ними чемпионство, болельщиков это устраивало. Сейчас, когда титулов нет, возникают вопросы, — сказал бывший футболист «Зенита» Александр Горшков.