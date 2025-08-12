Егор Титов: «Матч с “Зенитом” — определяющий для “Спартака” и тренеров. Не понравилась стычка после 1-го тайма с “Локомотивом” — опять эмоции, что-то не уст

«Что касается “Спартака” и Деяна Станковича, то мне не понравилась стычка после первого тайма. Опять эмоции, что-то не устраивает. Не знаю, почему это происходит. Для меня это большая загадка.
Но для тренерского штаба и сегодняшнего «Спартака» матч с «Зенитом» — определяющий.
Если будет победа, это одна история. Если получится иной результат, то для «Спартака» по очкам и турнирной ситуации это будет катастрофа.
Буду искренне переживать и надеюсь, что все окажется хорошо«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” Егор Титов.