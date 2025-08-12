Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.82
П2
5.80
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В “Зените” все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе

«Зенит» набрал 5 очков в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Я еще два года назад говорил, что Сергея Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично.

Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты.

Семак посадил Максима Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать — они оказываются на лавке.

Уже в других клубах они начинают снова играть: Иван Сергеев, Даниил Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», — сказал бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин.