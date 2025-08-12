Ричмонд
Мостовой о Станковиче: «Нет результата — все будут кидать ножи в спину. Будет результат — те же самые будут тебя облизывать. В “Спартаке” поменялось 12 тренеров за последние 10 лет&raqu

Красно-белые набрали 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Уже с первого тура говорят про то, что Станкович может уйти, но это жизнь команды: нет результата, тебе все будут кидать ножи в спину, а если будет результат, то те же самые будут тебя облизывать.

Вспомните прошлый сезон, в конце первого круга «Спартак» догнал «Краснодар» и «Зенит», а потом весну провалили — все. Все это уже проходили.

Мне очень интересно, зачем начинают многие поднимать тему с увольнением Деяна Станковича. А зачем тогда продлевали контракт летом? А если «Спартак» обыграет «Зенит», как в прошлом сезоне, что тогда будет? Вдруг так же сейчас произойдет.

Зря наговаривают? Почему зря — это жизнь любой команды. Тем более когда мы говорим о «Спартаке». За последние 10 лет поменялось 12 главных тренеров и около 20 помощников. «Спартак» — это же самая любимая команда, как не говорить об этом.

Назовите мне, кто был главным тренером «Спартака» три года назад, все начинают думать, потому что несколько фамилий сразу приходит«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” Александр Мостовой.