Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу — обратятся»

Черчесов ранее стал главным тренером «Ахмата» и обыграл «Зенит» (1:0) в первом матче во главе команды.

Источник: Спортс"

— Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».

— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас?

Тренер, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.

Я всегда переживаю за своих коллег. Он (Деян Станкович — Спортс«“) сегодня главный тренер “Спартака”, и дай Бог, чтобы у него все было нормально.

Поторопился или нет — время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, — сказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.