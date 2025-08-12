Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу — обратятся»

— Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».
— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас?
Тренер, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.
Я всегда переживаю за своих коллег. Он (Деян Станкович — Спортс«“) сегодня главный тренер “Спартака”, и дай Бог, чтобы у него все было нормально.
Поторопился или нет — время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, — сказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.