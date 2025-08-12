Ричмонд
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L"Equipe)

Как пишет Le10sport.com со ссылкой на L"Equipe, клуб предлагал российскому вратарю варианты продолжения карьеры в других командах.

Источник: Спортс"

Сообщается, что Сафонов от них отказался. Матвею нравится Париж, он успешно адаптировался и неплохо освоил французский язык.

Тем не менее, вариант с переходом в другой клуб не исключен, так как россиянина может не устроить роль запасного.

Ранее парижане приобрели вратаря Люка Шевалье у «Лилля» за 40+15 миллионов евро.

Вчера стало известно, что клуб не включил Джанлуиджи Доннарумму в заявку на Суперкубок Европы. Утверждается, что клуб подталкивает итальянского голкипера к уходу.

При этом в команде есть еще один вратарь — 24-летний испанец Арнау Тенас.