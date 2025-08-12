Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.88
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.74
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.46
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.37
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.58
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.15
П2
4.38
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.24
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.06
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.10
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень футбола очень высокий. В Бразилии он более техничный, в России более интенсивный, построен на физике»

24-летний бразилец провел за московский клуб 2 матча в Мир РПЛ после перехода из «Атлетико Минейро».

Источник: Спортс"

"Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике.

Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий", — сказал Рубенс Диас.