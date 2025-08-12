Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень футбола очень высокий. В Бразилии он более техничный, в России более интенсивный, построен на физике»

"Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике.
Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий", — сказал Рубенс Диас.
24-летний бразилец провел за московский клуб 2 матча в Мир РПЛ после перехода из «Атлетико Минейро».
