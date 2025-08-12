Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
1.08
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
«Спартак» на 87-й пропустил с пенальти за удар Солари ногой в грудь защитнику «Махачкалы» Сундукову

Полузащитник красно-белых на 85-й минуте матча FONBET Кубка России попытался выбить мяч из своей штрафной после навеса «Динамо» Махачкала и попал ногой в грудь выбежавшему из-за его спины защитнику Темиркану Сундукову.

Источник: Спортс"

Главный судья Владислав Целовальников назначил одиннадцатиметровый, который реализовал форвард махачкалинцев Гамид Агаларов — 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».