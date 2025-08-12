Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.75
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.12
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Бернарду Силва: «Сити» даже не пытался бороться за титул в прошлом сезоне. Но мы научились ценить то, чего добились, 6 побед за 7 лет — сумасшедшее достижение, такого может не повториться"

"Дело не в победе или поражении, а в борьбе за титул. Мы даже не пытались [в прошлом сезоне].

Источник: Спортс"

Думаю, с точки зрения эмоций мы вернулись. Мы снова голодны.

Я ненавижу проигрывать. С товарищами надо быть честным. Думаю, мы получили хороший опыт, мы научились ценить то, чего добивались в прошлом, и это было не что-то рядовое. Шесть титулов за семь лет — это сумасшедшее достижение, такого, возможно, больше не повторится.

Сильно, я бы сказал, чувство вины. Оно есть у каждого футболиста, у тренера — из-за того, что мы не смогли преодолеть все сложности. Мы хотим нормализовать ситуацию, а нормальная ситуация для этого клуба — это борьба за все трофеи", — сказал полузащитник.