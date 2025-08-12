Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
76.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год — 8 поражений с финала Кубка России в 1994-м

«Спартак» дома уступил «Динамо» Махачкала (1:1, серия пенальти — 3:4) в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

Сегодня ворота «Спартака» защищал Илья Помазун. Удары с точки не реализовал хавбеки Даниил Зорин и Роман Зобнин, вратарь Давид Волк отбил оба удара.

Таким образом, красно-белые не могут одержать победу в серии пенальти в официальном матче с 1994 года, когда в финале Кубка России был обыгран ЦСКА (2:2, серия пенальти — 4:2).

С тех пор «Спартак» проиграл 8 серий пенальти подряд — в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4).