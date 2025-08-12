«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год — 8 поражений с финала Кубка России в 1994-м

С тех пор «Спартак» проиграл 8 серий пенальти подряд — в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4).