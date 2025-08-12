Ричмонд
2 победы в 6 матчах — худший старт сезона у «Спартака» с 2021 года

Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо» Махачкала в серии пенальти в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс"

Всего в этом сезоне московский клуб провел шесть игр. В них он одержал всего две победы.

С такой статистикой «Спартак» в последний раз начинал сезон в 2021 году (тоже две победы в шести играх).

16 августа красно-белым предстоит встреча с «Зенитом».