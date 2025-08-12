Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
«Ливерпуль» предложит «Парме» 35 млн евро за Леони. Англичане согласовали контракт с защитником до 2031-го (Николо Скира)

По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб достиг принципиальной договоренности с защитником «Пармы» о контракте до 2031 года.

«Красные» предложат итальянцам 35 миллионов евро за 18-летнего игрока. Возможен вариант, при котором англичане оставят Леони в «Парме» на правах аренды на один сезон.

В прошлом сезоне Серии А Леони провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь.

ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
