Сакич о поражении от «Махачкалы» по пенальти: «Спартак» превосходит превосходит эту команду по качествам, но это футбол, тут все может случиться. Хорошо, что ребята не сдавались"

— Мы хотели победить, но не получилось. Довольствуемся одним очком в копилке. Хорошо, что ребята не сдавались и отыгрались.
— С чем связываете большое количество брака?
— Да, брака было много, и в простых передачах делали ошибки. У нас сложная ситуация, возможно, кому‑то не хватает уверенности. Нам нужно давать эту уверенность.
— Что с Маркиньосом, Жедсоном и Гарсией?
— Да, есть определенные моменты. Мы решили их поберечь. Надеюсь, они будут готовы к «Зениту».
— Чем можете объяснить плохой старт сезона?
— Я согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Мы превосходим их по качествам. Но это футбол, тут все может случиться. Мы понимали, что соперник непростой. Он и прежде создавал нам проблемы.
— Насколько довольны командой?
— Хотелось бы говорить об этой игре. Да, начало получилось не таким, каким ожидали. Много факторов. В двух матчах мы играли в меньшинстве, например.
— Можно сказать, что «Спартак» окончательно перестроился на игру в три защитника? Повлияет ли этот результат на выбор состава с «Зенитом»?
— Каждый матч — особая история, к которой мы готовимся отдельно. Схема может меняться, — сказал Сакич.