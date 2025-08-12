Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Сакич о поражении от «Махачкалы» по пенальти: «Спартак» превосходит превосходит эту команду по качествам, но это футбол, тут все может случиться. Хорошо, что ребята не сдавались"

Красно-белые уступили махачкалинцам по пенальти во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).

Источник: Спортс"

— Мы хотели победить, но не получилось. Довольствуемся одним очком в копилке. Хорошо, что ребята не сдавались и отыгрались.

— С чем связываете большое количество брака?

— Да, брака было много, и в простых передачах делали ошибки. У нас сложная ситуация, возможно, кому‑то не хватает уверенности. Нам нужно давать эту уверенность.

— Что с Маркиньосом, Жедсоном и Гарсией?

— Да, есть определенные моменты. Мы решили их поберечь. Надеюсь, они будут готовы к «Зениту».

— Чем можете объяснить плохой старт сезона?

— Я согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Мы превосходим их по качествам. Но это футбол, тут все может случиться. Мы понимали, что соперник непростой. Он и прежде создавал нам проблемы.

— Насколько довольны командой?

— Хотелось бы говорить об этой игре. Да, начало получилось не таким, каким ожидали. Много факторов. В двух матчах мы играли в меньшинстве, например.

— Можно сказать, что «Спартак» окончательно перестроился на игру в три защитника? Повлияет ли этот результат на выбор состава с «Зенитом»?

— Каждый матч — особая история, к которой мы готовимся отдельно. Схема может меняться, — сказал Сакич.