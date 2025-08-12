Гришин о «Спартаке»: «Станкович обречен, он не управляет командой. Ты должен вести себя солидно, а у него получается какая‑то “цыганщина”

Мне кажется, Станкович уже обречен. Я вижу, что он не управляет командой.
Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», — заявил бывший полузащитник ЦСКА.
«У “Спартака” сильная команда. Зачем Станкович подстраивается под более слабого соперника? Под тебя должны соперники подстраиваться. Мне кажется, что футболисты уже потерялись и растерялись.
Мне кажется, Станкович уже обречен. Я вижу, что он не управляет командой.
Ты должен вести себя солидно. А у него получается какая‑то «цыганщина», — заявил бывший полузащитник ЦСКА.