Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Газизов о предложении «Спартака» по Пальцеву: «Решение надо было принять за 1 день. Так не бывает, мы же не лохи здесь. Это настолько непрофессионально, что нам было неприятно»

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в подписании защитника махачкалинского «Динамо».

Источник: Спортс"

Генеральный директор дагестанского клуба ответил на вопрос о том, может ли Пальцев играть в чемпионской команде.

"Думаю, да. Он обязан там играть.

Что касается переговоров со «Спартаком», то предложение от клуба было. Но нас не устроило время предложения. Предложение поступило 17 числа вечером, надо было принять решение 18-го. Так не бывает. Мы же не лохи здесь. Как за один день можно принять решение?

Это настолько было непрофессионально, что нам было неприятно. Не знаю, на что рассчитывал «Спартак», — сказал Газизов.