Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Карпин после 0:4 с «Краснодаром»: «Динамо» не может сидеть в своей штрафной, у нас был прессинг и больше ударов. Их вратарь все время выбивал мяч — они не вышли низом ни разу"

Главный тренер бело-голубых вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором москвичи разгромно проиграли «Краснодару» (0:4).

Источник: Спортс"

— Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?

— Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

— Использовали ошибки.

— Браво. Но как атаковал?

— Я не специалист.

— У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь [Корякин] все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, — отметил главный тренер «Динамо».