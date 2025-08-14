Победители ЛЧ взяли Суперкубок УЕФА в 7-й раз подряд. Последним среди победителей ЛЕ выигрывал «Атлетико» в 2018-м

Последним победителем Лиги Европы, которому удавалось завоевать Суперкубок, был «Атлетико». В 2018-м команда Диего Симеоне нанесла поражение «Реалу» — 4:2.
В последующие годы обладателями трофея были «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал» (дважды) и «Манчестер Сити» — команды, выигравшие ЛЧ.
