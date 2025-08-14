Мусаев о «Динамо»: «Карпин проделал большую работу, нужно время на адаптацию. У “Краснодара” прошлый сезон тоже был тяжелым»

— Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже. Я уверен, что «Динамо» будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки.