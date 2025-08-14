Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

У Энрике 5 трофеев за год во 2-й раз в тренерской карьере после 2015-го с «Барсой». «ПСЖ» поборется за 6-й — Межконтинентальный кубок в декабре

«ПСЖ» выиграл пятый трофей в 2025 году. Команда Луиса Энрике по пенальти одолела «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА.

Источник: Спортс"

Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.

Таких же результатов за календарный год испанский тренер добивался в 2015 году с «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом году у тренера есть шанс завоевать 6-й трофей с парижанами. В декабре команда Энрике сыграет за Межконтинентальный кубок с победителем Кубка Либертадорес.

Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ».

