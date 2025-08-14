У Энрике 5 трофеев за год во 2-й раз в тренерской карьере после 2015-го с «Барсой». «ПСЖ» поборется за 6-й — Межконтинентальный кубок в декабре

Ранее парижане стали победителями Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции.
Таких же результатов за календарный год испанский тренер добивался в 2015 году с «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом году у тренера есть шанс завоевать 6-й трофей с парижанами. В декабре команда Энрике сыграет за Межконтинентальный кубок с победителем Кубка Либертадорес.
Энрике взял 17-й трофей в карьере тренера и 8-й во главе «ПСЖ».
