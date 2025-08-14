«Дело идет к полету с нами». Лоукостер Ryanair пошутил о финансах «Барселоны» в соцсетях

«Дело идет к полету с нами», — говорится в подписи Ryanair к публикации в X.
Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости.
