Маркиньос о победе в Суперкубке Европы: «При счете 0:2 “Тоттенхэм” ждал нас, а с “ПСЖ” это опасно. Шевалье — вратарь топ-уровня»

Затем, в серии пенальти, мы доверились Люке [Шевалье], мы его знаем, он только пришел, но ему пора было проявить себя. Мы рады, что ему это удалось. Наши пенальтисты тоже проделали очень хорошую работу. Это «ПСЖ», на Люку будет оказываться давление. Он вратарь топ-уровня, он способен справиться. Он начал с трофея! Я очень рад, никому не гарантировано место в составе, вы всегда должны быть на самом высоком уровне, чтобы сохранить его«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.