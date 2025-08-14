Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» был сильнее, мы готовились 5−6 дней — не знаю, справедливо ли это, но таков футбол. Всегда жду большего от своих игроко

— Трудно говорить об этом матче. Мы готовились 5−6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно находятся рядом, независимо от результата, поддерживали команду. Нам очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им.
Думаю, «Тоттенхэм» провел очень хороший матч, они сильнее нас и лучше подготовлены, это была сложная ситуация. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков. И мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков большего!
— Как вы оцениваете дебют Люки Шевалье?
— Я очень рад за него и за всю команду, — сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.
Как «ПСЖ» выцарапал Суперкубок?! Этот безумный камбэк — сразу лучший на весь сезон?