Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» был сильнее, мы готовились 5−6 дней — не знаю, справедливо ли это, но таков футбол. Всегда жду большего от своих игроко

Парижане обыграли «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2, пенальти — 4:3), уступая 0:2 к 85-й минуте.

Источник: Спортс"

— Трудно говорить об этом матче. Мы готовились 5−6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно находятся рядом, независимо от результата, поддерживали команду. Нам очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им.

Думаю, «Тоттенхэм» провел очень хороший матч, они сильнее нас и лучше подготовлены, это была сложная ситуация. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков. И мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков большего!

— Как вы оцениваете дебют Люки Шевалье?

— Я очень рад за него и за всю команду, — сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.

Как «ПСЖ» выцарапал Суперкубок?! Этот безумный камбэк — сразу лучший на весь сезон?