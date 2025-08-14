Быстров о «Зените»: «Кому нравится этот футбол? Черепахи-ниндзя 30-миллионные ползают по полю. Если Соболев в составе — будет 0 голов, если заранее не знают, что пенальти поставят, конечно»

Не, ну в таком темпе, как сейчас «Зенит» играет, это черепахи-ниндзя, ползают там по полю, реально, 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? «Ахмат» за линию мяча опустился — и вот они, гандболисты, начинают этот мяч катать без обострения. Плюс план «Б» у них всегда работает — Соболев впереди. Если надо на ноль сыграть — пожалуйста. Ставьте. Держит стабильность. В состав попал — ноль у «Зенита» голов, если, конечно, заранее не знают, что пенальти поставят, — сказал бывший полузащитник петербуржцев.