Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Быстров о «Зените»: «Кому нравится этот футбол? Черепахи-ниндзя 30-миллионные ползают по полю. Если Соболев в составе — будет 0 голов, если заранее не знают, что пенальти поставят, конечно»

— У «Зенита» сразу проблема перед игрой: вылетает на разминке Нино.

Источник: Спортс"

— Нашел проблему! Я просто в шоке! У них там четыре человеке сидят на скамейке еще. Имея пять футболистов за такие суммы, это не проблема. И без Нино сыграют. Сыграй в атаку без Нино.

Не, ну в таком темпе, как сейчас «Зенит» играет, это черепахи-ниндзя, ползают там по полю, реально, 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? «Ахмат» за линию мяча опустился — и вот они, гандболисты, начинают этот мяч катать без обострения. Плюс план «Б» у них всегда работает — Соболев впереди. Если надо на ноль сыграть — пожалуйста. Ставьте. Держит стабильность. В состав попал — ноль у «Зенита» голов, если, конечно, заранее не знают, что пенальти поставят, — сказал бывший полузащитник петербуржцев.