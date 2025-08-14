Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»

— Не хочется задавать вам острые вопросы.

Источник: Спортс"

— Не проблема, задавайте.

— Что вы ждали от игры с таким составом?

— Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется.

— Команда мало создает моментов.

— 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.

— Мусаев сказал, что ему нравится, что «Динамо» дает играть сопернику. Может, его слова побудят вас к другим решениям? У команды нет прессинга.

— Не очень понимаю, что значит «нет прессинга». Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь все время выбивал. Это не прессинг? — сказал главный тренер «Динамо».