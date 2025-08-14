Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»

— Не проблема, задавайте.
— Что вы ждали от игры с таким составом?
— Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется.
— Команда мало создает моментов.
— 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.
— Мусаев сказал, что ему нравится, что «Динамо» дает играть сопернику. Может, его слова побудят вас к другим решениям? У команды нет прессинга.
— Не очень понимаю, что значит «нет прессинга». Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь все время выбивал. Это не прессинг? — сказал главный тренер «Динамо».