Пальцев о предложении в 5 млн евро: «Спартак» будет готов эти деньги отдать за меня? У красно-белых хорошая трансферная политика"

— Как на вас влияют разговоры об интересе к вам «Спартака»?

Источник: Спортс"

— Никак. Это ни в коем случае не влияет на мой настрой и мотивацию. Я стараюсь не обращать внимания на все эти слухи.

Если будет какой-то прямой контакт со мной, то хорошо. А пока это просто слухи. Я все узнаю из интернета, как и вы.

Так что просто работаю на тренировках и стараюсь хорошо играть в матчах. Все мысли о том, чтобы помочь махачкалинскому «Динамо» быть как можно выше в таблице.

— В новостях об интересе к вам «Спартака» постоянно всплывает сумма трансфера в 5 млн евро, что равно примерно четверти бюджета махачкалинского «Динамо». Готовы так помочь финансово своему нынешнему клубу?

— А «Спартак» готов будет в итоге эти деньги отдать за меня?

— Ну если они готовы за Жедсона заплатить 27 млн евро, то почему бы за вас не отдать 5 млн?

— Считаю, что у красно-белых трансферная политика хорошая. И 27 млн они отдают за очень качественного игрока, — сказал защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.