Данзо о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» сыграл против одной из лучших команд мира и создал много моментов. Мы хорошо реализовали план на матч"

"Мы сыграли против одной из лучших команд мира и создали много голевых моментов. Соперник забил два гола в концовке, но мы могли этого избежать, поэтому это очень обидно.
Это сложно принять, потому что мы хорошо реализовали план на матч.
Мы понимали, что можем быть опасны на стандартных положениях. Доставляя мяч в их штрафную площадь, мы пытались создать проблемы сопернику.
Нужно было сохранить концентрацию, когда мы пропустили первый гол, сохранить психологическую устойчивость, но после этого им удалось забить еще раз«, — сказал защитник “Тоттенхэма” Кевин Данзо.
«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.