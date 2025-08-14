Руководство «Баварии» недовольно работой Эберля по сумме трансфера Комана в «Аль-Наср» (Kicker)

Сообщается, что менеджмент «Баварии» не удовлетворен условиями, о которых договорился спортивный директор клуба Макс Эберль.
Скорее всего, сумма трансфера не устраивает руководство «Баварии», которое хочет получить гораздо больше за футболиста, пишет Get Football News Germany со ссылкой на Kicker.
Коман идет в «Аль-Наср». После 12 титулов в топ-лигах и победного гола в финале ЛЧ.
