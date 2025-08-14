Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Франк о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» провел хороший матч против одной из лучших команд в мире — возможно, лучшей. Мы показали, что можем играть с любым клубом"

«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

Источник: Спортс"

"Думаю, что мы провели очень хороший матч против одной из лучших команд в мире — возможно, лучшей.

Мы держали соперника под контролем в течение 80 минут — до того, как счет стал 2:1. Затем ситуация изменилась, но я очень горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками.

Мы показали, что можем быть гибкими и прагматичными. Нам нужно было действовать именно так против такой команды, как «ПСЖ», с учетом того, как мы защищались, используя как высокий прессинг, так и низкий блок. Первый тайм был практически идеальным, а стандартные положения — очень опасными.

В рамках одного конкретного матча, думаю, мы показали, что можем играть против любой команды мира. Я в этом не сомневаюсь, и это позитивный вывод«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма” Томас Франк.

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.