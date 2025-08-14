Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Энрике о выигрыше Суперкубка Европы: «Это чудо. “Тоттенхэм” заслужил победу. Они тренировались 6 недель, “ПСЖ” — 6 дней. Иногда футбол несправедлив»

«ПСЖ», уступая 0:2 по ходу второго тайма, обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

Источник: Спортс"

«Мы не заслуживали победы в течение 80 минут. Думаю, что “Тоттенхэм” ее заслужил.

Мы чувствовали, что соперник в форме, что они тренировались шесть недель. Они провели отличный матч.

Но мы тренировались всего лишь шесть дней, но иногда футбол бывает несправедлив. Должен сказать, нам очень повезло, что за последние десять минут матча мы смогли забить два гола.

Мои футболисты верили до последней минуты, как и болельщики, но футбол непредсказуем, и в этом смысле нам очень повезло.

Сложно играть так, как мы хотим, если не тренируешься и нет времени на тренировки. Это было чудо«, — сказал главный тренер “ПСЖ” Луис Энрике.

