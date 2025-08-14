Ташуев про РПЛ: «Подрастает поколение, которое сражается с иностранцами в конкуренции. Начнем ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты»

"У нас подрастает хорошее поколение, которое сражается с иностранцами в жесткой конкуренции и прогрессирует.
Есть Пиняев, Ивлев из «Пари НН» и другие ребята. Батраков — это вообще отдельная история. Он опережает свой возраст в плане интеллекта — его футбольный IQ очень высокий.
Но если мы снова начнем искусственно ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты.
Из-за потолка зарплат к нам не поедут сильные иностранцы, и молодежь пострадает", — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.