«У “Спартака” нет класса, который есть у “Зенита”, хотя у них отсутствует мотивация. Красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, — домыслы». Канищев о командах

«Не думаю, что победа над “Рубином” как-то поможет “Зениту” в матче со “Спартаком”.
Это отдельная история и серьезнейшее дерби! Тут совсем другие психология и настрой. В предстоящем матче будет бой.
У футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита», хотя у последних отсутствует должная мотивация.
В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть «Спартак». А красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, — домыслы«, — сказал бывший футболист “Зенита” Александр Канищев.