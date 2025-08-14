Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.52
П2
2.42
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«У “Спартака” нет класса, который есть у “Зенита”, хотя у них отсутствует мотивация. Красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, — домыслы». Канищев о командах

16 августа команды встретятся в матче пятого тура Мир РПЛ. На данный момент «Зенит» занимает 8-ю позицию в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» — 11-ю.

Источник: Спортс"

«Не думаю, что победа над “Рубином” как-то поможет “Зениту” в матче со “Спартаком”.

Это отдельная история и серьезнейшее дерби! Тут совсем другие психология и настрой. В предстоящем матче будет бой.

У футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита», хотя у последних отсутствует должная мотивация.

В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть «Спартак». А красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, — домыслы«, — сказал бывший футболист “Зенита” Александр Канищев.