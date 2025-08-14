Викарио о Суперкубке Европы: «Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для “ПСЖ”. “Тоттенхэм” может взять много позитива, но обидное поражение»

"Мы можем взять много позитива из этого матча, потому что отлично выполнили план на игру.
Мы вели со счетом 2:0, и из-за этого еще обиднее уступить, потому что матч был в наших руках. Но это футбол, а у соперника топовая команда.
Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». Поэтому это обидное поражение, и с этим тяжело смириться«, — сказал вратарь “Тоттенхэма” Гульельмо Викарио.
«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.