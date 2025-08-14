Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.52
П2
2.42
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Викарио о Суперкубке Европы: «Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для “ПСЖ”. “Тоттенхэм” может взять много позитива, но обидное поражение»

«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

Источник: Спортс"

"Мы можем взять много позитива из этого матча, потому что отлично выполнили план на игру.

Мы вели со счетом 2:0, и из-за этого еще обиднее уступить, потому что матч был в наших руках. Но это футбол, а у соперника топовая команда.

Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». Поэтому это обидное поражение, и с этим тяжело смириться«, — сказал вратарь “Тоттенхэма” Гульельмо Викарио.

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами — ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова.